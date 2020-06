L’ensemble de la rédaction de NoFrag tient à adresser ses sincères félicitations à Robert Space Industries. En effet, le financement participatif de Star Citizen et Squadron 42 vient de dépasser la barre des 300 millions de dollars. Une preuve que le jeu indépendant est capable de soulever des sommes folles lorsque la passion est présente. Une leçon pour l’industrie. Le mois de mai a été particulièrement important avec plus de 15 millions de dollars de participation par la communauté. Rappelons qu’il faut aussi ajouter à cette somme 63 millions d’investissements privés. Soit, plus ou moins, 363 millions de dollars au total. Les mauvaises langues diront que le projet est en développement depuis plus de 7 ans, que la roadmap de Squadron 42 ne veut rien dire, ou encore que RSI supprime des features de Star Citizen. Mais vous ne devriez pas du tout écouter ces oiseaux de mauvais augure.