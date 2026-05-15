Hier soir, nous avons enregistré le 86ᵉ numéro de NoScope sur notre chaîne Twitch. Comme à notre habitude, nous sommes revenus sur l’actualité des FPS de ces dernières semaines, et notamment sur l’annonce de Metro 2039, les retours sur l’alpha fermée d’Hell Let Loose: Vietnam ou encore du plantage de la sortie en accès anticipé de ’83.

Après un petit quiz sur le thème des ponts dans les FPS, on a parlé des jeux qu’on a testés récemment : Mouse: P.I. For Hire, Tides of Tomorrow, Far Far West, FLAW et Better Than Dead.

00:00:00 – Intro

00:01:25 – Les actus FPS : un teaser pour Alien: Isolation 2

00:02:34 – Les actus FPS : du gameplay alléchant pour le rétro-FPS Kook

00:04:42 – Les actus FPS : beau succès pour l’accès anticipé de Subnautica 2

00:09:40 – Les actus FPS : Hell Let Loose: Vietnam sortira le 18 juin

00:15:09 – Les actus FPS : 4A Games a annoncé Metro 2039, ce sera plus sombre

00:19:40 – Les actus FPS : Marauders revient d’entre les morts

00:24:58 – Les actus FPS : L’accès anticipé de ’83 fait un four

00:28:27 – Les actus FPS : Retour d’interview des devs de Reaper Actual

00:39:09 – QUIZ : les ponts dans les FPS

01:03:02 – TEST : Tides of Tomorrow

01:12:17 – PREVIEW : Far Far West

01:25:19 – PREVIEW : FLAW

01:36:35 – PREVIEW : Better Than Dead

01:50:06 – TEST : Mouse: P.I. For Hire

02:01:58 – À venir (The Adventures of Sir Kicksalot, Deep Rock Galactic: Rogue Core, Thick As Thieves…)

02:09:40 – À quoi on joue ? (Abiotic Factor, Rogue Point, Into The Radius 2)

Et si vous n’aimez pas nos tronches, l’émission est également disponible en version podcast sur Soundcloud (jusqu’à la publication de l’émission suivante), mais aussi sur Spotify, Deezer, Anchor.fm ou Pocket Casts.

En espérant que ça vous fasse autant marrer à entendre que nous à le faire, on vous donne rendez-vous dans deux ou trois semaines pour un nouveau NoScope !