Devolver et Croteam annoncent The Talos Principle 3 comme l’ultime chapitre de la série

La semaine dernière, Croteam et Devolver Digital ont révélé le prochain opus de leur série de puzzle games philosophiques, The Talos Principle 3. D’après le titre de la vidéo, ce serait « le grand final d’une saga épique ». On imagine donc qu’il s’agira du dernier épisode. Pour l’instant, rien n’a encore été montré, mais on a plutôt confiance en l’équipe pour nous pondre un nouveau jeu au moins aussi qualitatif que les précédents.

Pour rappel, la série nous place dans la carcasse d’un androïde qui tente de résoudre des puzzles à difficulté croissante, tout en s’interrogeant sur sa propre existence. Comme on avait bien aimé, on est assez enthousiastes à l’idée de voir la suite arriver. Aucune date de sortie n’a encore été évoquée, mais vous pouvez déjà ajouter The Talos Principle 3 à votre liste de souhaits depuis sa page Steam s’il vous intéresse.