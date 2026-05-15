En mai, les bons plans NoFrag du week-end font ce qui leur plait, c’est-à-dire ne rien foutre. Ça tombe bien, il y a un pont. Mais pour en profiter à fond, il faut s’équiper un minimum. On commence avec un pouf convertible, pour une position confortable. On continue avec une table d’appoint à roulettes et une lampe sans-fil. Ce sera parfait pour servir des cocktails tout frais, réalisés avec amour grâce à un shaker électrique. Mais ça, c’était pour les courageux, car rien de mieux que de ne rien glander en restant au lit. Il suffit de s’équiper d’un plateau pour pouvoir geeker et grignoter en toutes circonstances, mais attention à ne pas tacher la housse de couette ! On conseillera donc de protéger au maximum les endroits à risque. Et voilà, encore un week-end parfait !

Les bons plans Amazon

Pour le retour des bons plans, notre expert Gothax ne savait plus où donner de la tête. Voici sa petite sélection :

Et si aucun de ces produits ne vous fait de l’œil, vous pouvez tout de même nous soutenir en ajoutant ?tag=nofrag-21 à la fin de l’URL de n’importe quelle marchandise sur Amazon et ainsi nous permettre de grappiller quelques euros fort utiles.

Les bons plans Gamesplanet

Cette semaine, notre partenaire Gamesplanet n’a pas d’opération spéciale, mais notre petit doigt nous dit qu’il y aura bientôt du nouveau avec la licence Warhammer. En attendant, vous pouvez tout de même trouver tout un tas de promos sympas :

Et dans tous les cas, si vous trouvez des choses qui vous intéressent, vous pouvez ajouter ?ref=nofrag à la fin de l’URL pour nous faire gagner quelques centimes. Ça arrivera dans notre porte-monnaie virtuel Gamesplanet et nous permettra de nous payer les clefs que les éditeurs ne nous envoient pas !

On termine cette page de bons plans avec notre boutique ! Si vous avez encore quelques euros à jeter par la fenêtre, on a récemment mis à jour le catalogue Spreadshirt avec les nouveaux logos. Alors pourquoi ne pas craquer pour un body bébé, un magnet, une gourde ou un tapis de souris ?

Merci à tous pour votre soutien !