En mai, les bons plans NoFrag du week-end font ce qui leur plait, c’est-à-dire ne rien foutre. Ça tombe bien, il y a un pont. Mais pour en profiter à fond, il faut s’équiper un minimum. On commence avec un pouf convertible, pour une position confortable. On continue avec une table d’appoint à roulettes et une lampe sans-fil. Ce sera parfait pour servir des cocktails tout frais, réalisés avec amour grâce à un shaker électrique. Mais ça, c’était pour les courageux, car rien de mieux que de ne rien glander en restant au lit. Il suffit de s’équiper d’un plateau pour pouvoir geeker et grignoter en toutes circonstances, mais attention à ne pas tacher la housse de couette ! On conseillera donc de protéger au maximum les endroits à risque. Et voilà, encore un week-end parfait !
Les bons plans Amazon
Pour le retour des bons plans, notre expert Gothax ne savait plus où donner de la tête. Voici sa petite sélection :
- Le boîtier Lian Li Lancool 207 à 80 €.
- L’alimentation CORSAIR RM850e (2025) Alimentation ATX à 90 €.
- La carte mère ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI à 161 €.
- Le CPU AMD Ryzen 7 9800X3D à 424 €.
- Le ventiral Thermalright TR Phantom Spirit 120 à 35 €.
- 32 Go de RAM DDR5 CORSAIR Vengeance RGB (2x16Go) Jusqu’à 6000MHz CL36 à 370 €.
- Le SSD M.2 NVMe Lexar Thor Pro SSD 1 to à 150 €. Ce n’est pas un prix de ouf, mais ça reste le moins cher.
- La carte graphique GIGABYTE Radeon RX 9070 XT Gaming OC Ice 16G à 699 €.
- Parce qu’il ne fait jamais assez frais, un lot de cinq ventilateurs Thermalright TL-C12C à 16 €.
- Et pour ajouter un peu de couleur dans votre vie, les mêmes avec des leds : Thermalright TL-C12C-S RGB à 21 €.
- L’écran 27″ 1440p IPS Acer Nitro KG272UGbmiipfx 120Hz à 120 €.
- La souris ATTACK SHARK R11 ULTRA en Fibre de Carbone à 74 €.
- Un bureau assis debout électrique OffiGo 140cm à 80 € avec le coupon.
Et si aucun de ces produits ne vous fait de l’œil, vous pouvez tout de même nous soutenir en ajoutant ?tag=nofrag-21 à la fin de l’URL de n’importe quelle marchandise sur Amazon et ainsi nous permettre de grappiller quelques euros fort utiles.
Les bons plans Gamesplanet
Cette semaine, notre partenaire Gamesplanet n’a pas d’opération spéciale, mais notre petit doigt nous dit qu’il y aura bientôt du nouveau avec la licence Warhammer. En attendant, vous pouvez tout de même trouver tout un tas de promos sympas :
- La précommande pour 007 First Light, la reprise en main de la licence par IO Interactive (Hitman), est à –10 %, soit 63 €. Il devrait sortir le 27 mai prochain.
- Si vous visez l’originalité, Yerba Buena, un first person puzzler prévu pour le 26 mai, est à –15 %, soit moins de 22 €.
- Sorti le mois dernier, le très chouette et frénétique Far Far West, un jeu coop développé par des lyonnais, est toujours à –10 %, soit 18 €.
- Vous préférez de la stratégie en temps réel, mais vous êtes quand même chauvin ? Ça tombe bien, les montpelliérains d’Alt Shift viennent de sortir Battlestar Galactica: Scattered Hopes, qui a l’air pas mal, et il est à –25 %, soit moins de 19 €.
- On continue avec leurs voisins, puisque Tides of Tomorrow 🌊, aussi développé à Montpellier, est à –10 %, soit 27 €. On a trouvé le jeu vraiment très bien, mais il est passé inaperçu. Ce sera dommage de le louper.
- On passe au Japon avec l’excellent TPS Pragmata, à –10 %, soit 54 €.
Et dans tous les cas, si vous trouvez des choses qui vous intéressent, vous pouvez ajouter ?ref=nofrag à la fin de l’URL pour nous faire gagner quelques centimes. Ça arrivera dans notre porte-monnaie virtuel Gamesplanet et nous permettra de nous payer les clefs que les éditeurs ne nous envoient pas !
On termine cette page de bons plans avec notre boutique ! Si vous avez encore quelques euros à jeter par la fenêtre, on a récemment mis à jour le catalogue Spreadshirt avec les nouveaux logos. Alors pourquoi ne pas craquer pour un body bébé, un magnet, une gourde ou un tapis de souris ?
Merci à tous pour votre soutien !
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