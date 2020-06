Dean Hall, où l’homme incapable de finir un jeu, vient de présenter son nouveau projet : Icarus. Sans surprise, c’est un jeu multijoueur coopératif orienté autour de l’exploration et de la survie. Pour éviter de vous niquer une seconde fois, il sera free-to-play. Ici, pas de zombies, mais des aliens. En effet, Icarus se déroulera aussi dans l’espace et il faudra visiter et survivre sur différentes planètes plus ou moins accueillantes. Si vous avez la force vous infliger la page Steam, vous verrez qu’il coche toutes les cases du genre : exploration, craft, construction. Dean Hall se garde bien de préciser une date de sortie pour le moment. De notre côté, on l’encourage à sortir le jeu en accès anticipé le plus rapidement possible pour suivre le même chemin que DayZ. Notez que lors du PC Gaming Show, il dit avoir appris de ses erreurs.