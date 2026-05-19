Heathen, un First Person Slasher avec un donjon généré procéduralement qui laisse dubitatif

Il y a quelques jours, on a découvert Heathen, un nouveau First Person Slasher / dungeon crawler. D’après l’unique développeur, il se serait principalement inspiré de Diablo pour la partie RPG et l’ambiance dark fantasy, et de Dark Messiah of Might & Magic pour les combats. La vidéo nous montre effectivement des affrontements à l’arc ou au corps-à-corps ainsi qu’un coup de pied plutôt puissant, mais ça s’arrête là : les salles montrées sont franchement vides. Pas de pics ni de pièges sur lesquels faire valdinguer les ennemis – du moins pour l’instant.

La fiche Steam indique qu’on pourra explorer deux zones principales : la ville, qui proposera un lieu pour se reposer entre les raids et découvrir du lore, et le donjon, généré procéduralement. C’est cet aspect qui nous laisse franchement dubitatifs, car il faut que ce soit vraiment bien réalisé pour que l’expérience reste intéressante plus de cinq minutes et ne soit pas dénuée de la moindre âme. Il faudra en voir un peu plus pour se prononcer.

Aucune date de sortie n’a été annoncée pour le moment. En attendant, si Heathen vous intrigue, vous pouvez l’ajouter à votre liste de souhaits Steam.