Chaque semaine ou presque, je vous propose de faire un récapitulatif des FPS sortis dont personne ne parle et ne parlera pour leur offrir un peu de lumière grâce à la notoriété internationale de NoFrag.

Zagan Must Be Rescued, sorti le 11 mai. Page Steam.

Tout comme la musique qui accompagne le trailer, Zagan bidule truc est très répétitif puisque c’est un simple FPS en arène où vous affrontez des vagues successives de je-ne-sais-pas-trop-quoi.

Island Saver, sorti le 13 mai. Page Steam.

Ohlalala c’est turbo-choupi pour citer les Grands Journalistes. Vous devez nettoyer une île pleine de déchets plastiques à l’aide de votre fidèle “Éclate-déchets”. Sauver les animaux, faites attention aux pollueurs qui lance du pétrole. Et si vous réalisez correctement votre mission, vous gagnez une petite fellation par Nicolas Hulot !

Street Sniper, sorti le 12 mai. Page Steam.

J’imagine que c’est l’adaptation d’un jeu mobile merdique avec des graphismes des années 1940.

FOREST OF THE DEAD, sorti le 13 mai. Page Steam.

Même délire ennuyeux et sans intérêt que le premier FPS de cette liste : un truc en arène moche avec des zombies.

Aimbeast, sorti le 13 mai. Page Steam.

Un jour vous serez le meilleur joueur de FPS. Pour cela, il faudra passer 15 000 heures sur Aimbeast pour entraîner votre poignet à autre chose que brasser du vent dans les commentaires de NoFrag.

Nibiru, sorti le 14 mai. Page Steam.

No Man’s Sky mais avec des flingues et des gros monstres. Petite différence, il n’y a qu’une seule planète. Donc, c’est encore mieux que No Man’s Sky, car vous allez vous faire chier beaucoup moins longtemps.

Hoop Gawds, sorti le 15 mai. Page Steam.

Puzzle et plate-forme avec du text-to-speech ou l’inverse. Le trailer est insupportable.

Apocalypse Survivor, sorti le 16 mai. Page Steam.

Un FPS destiné au marché console. Il devrait être le mètre-étalon de la prochaine génération de console en terme de gameplay.