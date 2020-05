Outbreak New Dawn c’est le successeur de The War Z ou Infestation ou d’Infestation: Survivor Stories. Difficile de suivre, car le jeu a changé de nom à plusieurs reprises. Un titre qui suscitait des réactions de haine et d’amour en même temps. Le test de NoFrag était d’ailleurs plutôt positif, contrairement au reste d’Internet. Allez savoir. En tout cas, il avait connu un petit succès avec plus de 2,8 millions d’exemplaires écoulés. Bref, le créateur de War Z, Sergey Titov, revient avec Outbreak New Dawn, un autre survival en milieu zombie. Le titre est en alpha jouable depuis le 15 mai, si vous avez payé pour l’édition supporter à 59,99$. Pour les pauvres qui détiennent l’édition de base à 29,99$, ce sera accessible à partir du 31 mai. Pour l’occasion, un petit peu de gameplay. C’est moche, les zombards sont débiles, pas de doute : c’est encore un DayZ-like.