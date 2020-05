Chaque semaine ou presque, je vous propose de faire un récapitulatif des FPS sortis dont personne ne parle et ne parlera pour leur offrir un peu de lumière grâce à la notoriété internationale de NoFrag.

Run!!!, sorti le 18 mai. Page Steam.

Un jeu de plate-forme/parkour à la première personne. Les difficultés sont les suivantes : votre souris qui reste au milieu de l’écran, et le jeu qui tourne en moyenne à 16 fps. Notez la diversité des environnements, et le nombre de textures différentes pour les petites plate-formes.

Steel & Bone, sorti le 18 mai. Page Steam.

Explorer un donjon aristocratique*. Ce n’est pas une private joke, mais la description du jeu. Sinon, c’est un simple dungeon crawler dégueulasse sans texture.

Out of Shapes, sorti le 19 mai. Page Steam.

un petit RPG concentré sur les dialogues avec des robots dans une usine. Plusieurs fins s’offrent à vous, si vous avez le courage de lancer le jeu.

Umurangi Generation, sorti le 19 mai. Page Steam.

Le jeu genre de jeu qui excite la presse qui parle du jeu indé : des graphismes particuliers avec un concept soporifique. Ici, vous devez prendre des photos dans un futur alternatif où les choses ont mal tourné.

Wire up!, sorti le 19 mai. Page Steam.

Vous devez aider des robots à danser. Là où un peu d’alcool et de cocaïne suffisent chez les humains, c’est un peu plus compliqué pour les copains d’Elon Musk.

Arena, sorti le 20 mai. Page Steam.

Une version non-VR de Gorn avec de la magie, et dessinée par un enfant de 7 ans ou un graphiste de chez Blizzard. Aucune idée.

Total Tank Simulator, sorti le 20 mai. Page Steam.

Une sorte de mélange entre Battlefield et Totally Accurate Battle Simulator.

Hunt Planet Bug, sorti le 20 mai. Page Steam.

Extermination d’insectes aliens sur une planète très lointaine. Vous espérez une sorte de Starship Troopers ? Désolé de vous décevoir, une tapette à mouche serait suffisante vu la gueule du jeu :

Immortal Legacy: The Jade Cipher, sorti le 21 mai. Page Steam.

Clairement le jeu qui se détache des autres trucs cette semaine. Un FPS solo qui vous propose d’explorer une île mystérieuse. Une sorte de mélange bas de gamme entre Far Cry, Resident Evil et du Hentai.

The Trud, sorti le 24 mai. Page Steam.

Votre jeu d’horreur asiatique hebdomadaire.

Family Man, sorti le 22 mai. Page Steam.

Comme j’ai un peu la flemme d’écrire un truc, voici la description du titre : “Vous devez de l’argent à la mafia, et vous avez trois semaines pour rembourser. Allez-vous servir des burgers et essayer de gagner honnêtement votre vie… or allez-vous plutôt devenir un homme de main pour gagner plus d’argent, mais risque de vous éloigner de votre famille ?” Alors, McDo ou tueur à gages ?

COVID-19, sorti le 22 mai. Page Steam.

ENFIN ! Le premier FPS où il faut tuer du coronavirus. Très classique, en arène, avec des vagues successives. Vous pouvez améliorer votre équipement entre chaque round.

Gunfire Reborn, sorti le 22 mai. Page Steam.

Un mélange de FPS, roguelite et RPG. Si vous accrochez à la direction artistique, c’est peut-être pas si mauvais.