Chaque semaine ou presque, je vous propose de faire un récapitulatif des FPS sortis dont personne ne parle et ne parlera pour leur offrir un peu de lumière grâce à la notoriété internationale de NoFrag.

Dépanneur Nocturne, sorti le 26 mai. Page Steam.

Un petit jeu de balade dans l’épicerie nocturne (ou dépanneur pour les québécois) au coin de chez vous. Le but est de trouver un cadeau pour votre copine. Je ne sais pas pour vous, mais quand je me déplace au dépanneur, c’est pour des bières, des clopes, des chips ou des préservatifs. Bon anniversaire de mariage !

Infected Maze, sorti le 27 mai. Page Steam.

Ne jugez pas un livre à sa couverture. C’est peut-être moche avec une ambiance sonore inexistante, mais cela cache probablement un chef-d’oeuvre du jeu d’horreur japonais indépendant. Regardez NoFrag : c’est moche et vieux. Et pourtant, vous êtes toujours là.

The Hilltop Mansion, sorti le 27 mai. Page Steam.

Je vous propose de faire la prochaine NoCon dans un manoir abandonnée avec un tueur à gage. Le premier à sortir gagne un t-shirt NoFrag. C’est plus ou moins le principe de ce machin.

Forgotten Ways, sorti le 27 mai. Page Steam.

Un véritable simulateur de marche dans un labyrinthe. C’est calme, verdoyant, le moyen parfait pour échapper à la vie en ville.

The Forsaken Ruins, sorti le 27 mai. Page Steam.

Encore un jeu d’horreur avec son lot de puzzles dans un vieux donjon et une vieille créature à votre poursuite. Si vous faites bien attention sur la vidéo, vous distinguez la silhouette d’un joueur de Destiny 2 : bossu à force de jouer toute la journée sur son canapé Ikea à 20€.

Speed Swing, sorti le 28 mai. Page Steam.

Un jeu de parkour avec un grappin. C’est mou…

Nerved, sorti le 28 mai. Page Steam.

Un autre simulateur de marche horrifique dans une forêt avec des monstres fluos et une voix au téléphone trop aiguë pour supporter le trailer.

The Endless White, sorti le 29 mai. Page Steam.

The Long Dark version ALDI/Lidl sans la direction artistique qui fait tout son charme. Ah, et il y a des grosses voitures pour bien niquer la planète et faire chier les écolos.

Turkey Hunting Unlimited, sorti le 29 mai. Page Steam.

Un jeu de chasse uniquement avec des dindes. Ahlala, ce serait facile d’insérer une blague sexiste HEIN ! Mais ce n’est pas le genre de la maison ! Pour encore faire les chier les mêmes abrutis sur Twitter ? Allez, peut-être une prochaine fois.

Titan Chaser, sorti le 29 mai. Page Steam.

Musique de Stranger Things : check. Ambiance Twin Peaks : check. Inspiration X-Files : check. Des gros dragons qui volent : check. Euh, quoi ?

Skin Witch, sorti le 29 mai. Page Steam.

Après la forêt, le manoir, le donjon, voici un autre jeu d’horreur dans une mine.