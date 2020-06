Chaque semaine ou presque, je vous propose de faire un récapitulatif des FPS sortis dont personne ne parle et ne parlera pour leur offrir un peu de lumière grâce à la notoriété internationale de NoFrag.

The Walking Fish 2: Final Frontier, sorti le 1er juin. Page Steam.

Imaginez vous retrouver à bord de l’ISS avec, à vos trousses, un poisson géant bipède. Notez que selon l’algorithme Steam, il est similaire à Darkest Dungeon et Half-Life: Alyx, deux très bons jeux. Alors soit on loupe un truc, soit les petits gars de chez Valve s’enfilent de la cocaïne plus rapidement que le développeur de The Walking Fish 2.

Enchantress, sorti le 2 juin. Page Steam.

Un petit jeu d’horreur dans un orphelinat. J’ai du mal à savoir si vous jouez un enfant ou pas. En tout cas, malheureusement pour vous, la maîtresse de maison est un reptilienne qui cherche à vous capturer afin de récupérer votre placenta et vos cellules souches pour nourrir les grands de ce monde.

Surviving Isolation, sorti le 2 juin. Page Steam.

Le confinement vous manque ? Vous pouvez maintenant revivre la même expérience virtuellement. Heureusement, il est possible aussi de se balader dans un parc près de chez vous. Vous pouvez aussi choisir de rester à la fenêtre pour dénoncer sur Twitter ceux qui se baladent sans masque.

The Disappearance of the Mitchells, sorti le 3 juin. Page Steam.

Un autre jeu d’horreur avec des portes, des tiroirs et une bougie.

Nightmare Simulator 2 Rebirth, sorti le 3 juin. Page Steam.

Les mauvaises langues diront : une démo de Serious Sam 4. Plus sérieusement, un open-world avec des monstres. Y’a même une démo de disponible si votre vie est ennuyeuse.

Inconsistencies, sorti le 5 juin. Page Steam.

Encore un jeu d’horreur où, bonne ambiance, vous enquêtez sur un double suicide. Selon les rumeurs, le couple se serait suicidé à la lecture d’une chronique hebdomadaire sur les FPS merdiques qui sortent sur Steam chaque semaine ou d’un article de Kotaku. Le mystère demeure.

Sbeve, sorti le 5 juin. Page Steam.

Une sorte de Minecraft avec un petit robot style Iron Man. Un développeur intelligent qui ratisse large chez les enfants.

The war on terror, sorti le 6 juin. Page Steam.

Un FPS multijoueur façon Call of Duty avec de la musique de jeunes. 5 modes de jeu sont disponibles : FFA, TDM, CTF…et je ne sais pas. J’ai du couper la vidéo. Horrible.

Quickscoper Doge: The Dank Illuminati Memes, sorti le 6 juin. Page Steam.

Pour avoir l’ensemble des références sur cette vidéo, vous avez probablement entre 12 et 17 ans. Vous n’avez donc, normalement, pas le droit de lire NoFrag. En tout cas, vous pouvez découvrir un rétro-FPS bourré de meme. Génial !