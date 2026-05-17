Sorti fin 2020, Call of the Sea, le premier jeu du studio madrilène Out of the Blue Games, avait conquis les joueurs : les visuels en cel shading plutôt colorés contrastaient habilement avec le thème, inspiré de l’univers de Lovecraft avec ses cultistes fanatiques et ses Grands Anciens tentaculaires. À la rédaction, le testeur de l’époque n’avait pas trouvé le challenge suffisant pour le qualifier autrement que comme un simple walking sim saupoudré de puzzles, et n’avait pas été complètement séduit par la narration. Cinq ans plus tard, les développeurs espagnols remettent le couvert pour la suite, Call of the Elder Gods et on le voyait tout de même arriver d’un bon œil. La démo nous avait conquis, alors on était assez impatients de mettre les mains dessus. Au final, l’équipe a repris exactement la même recette en l’améliorant légèrement, offrant une expérience courte, mais très agréable.

Genre : Puzzle game narratif | Développeur : Out of the Blue Games | Éditeur : Kwalee | Plateforme : Steam | Prix : 22 € | Langues : Anglais, sous-titres en français | Configuration recommandée : i5-11600K / Ryzen 5 5600X, GTX 1650 / RX 580, 8 Go de RAM | Date de sortie : 12/05/2026 | Durée : 6 à 7 heures

Test effectué sur version Steam fournie par l’éditeur.

Une bien belle tonalité

Je dois bien reconnaître que je suis assez friand de la direction artistique de Call of the Elder Gods. Le jeu se pare régulièrement de couleurs vives et éclatantes, et certains panoramas sont impressionnants. D’autre part, les environnements relativement restreints et le cel shading permettent d’obtenir d’excellentes performances malgré l’utilisation de l’Unreal Engine 5, même sur mon PC portable avec une RTX 4060 et 16 Go de RAM. Cette particularité visuelle vient appuyer une narration plutôt convaincante, notamment grâce à un très bon doublage (en anglais uniquement). Cependant, on incarne deux protagonistes alternativement, ce qui a pu me faire parfois « sortir des personnages ». La première partie de l’aventure se déroule exclusivement dans la peau d’Evangeline, et on finit naturellement par s’y attacher. La première bascule est donc un peu étrange, mais cela s’atténue à mesure que l’on découvre le professeur Everhart. On retrouve également Norah, le personnage principal du précédent opus, en qualité de narrateur omniscient, ce qui forme, avec les deux autres, un trio assez original. Côté scénario, en revanche, peu de surprises. L’univers est toujours très inspiré de Lovecraft, mais version pour enfant : comprendre qu’il n’y a pas vraiment d’horreur cosmique, c’est plutôt le monde des Bisounours, avec de gentils Grands Anciens. On notera tout de même la présence de quelques nazis pour la forme. Cela reste néanmoins fascinant et j’ai beaucoup apprécié l’histoire, même si l’aventure est un peu courte. Les niveaux sont entrecoupés de cinématiques composées de dessins fixes qui font un peu cheap, mais toujours moins que si les développeurs avaient mal animé des modèles 3D.

Un numéro bien rôdé

Du côté du gameplay, Out of the Blue a repris les mécaniques de Call of the Sea sans dévier d’un poil. On explore toujours les niveaux pour collecter des indices, qui viennent s’inscrire dans notre carnet – optionnel, si vous préférez le faire à la main –, permettant ensuite de résoudre des énigmes plus ou moins difficiles. Celles-ci se divisent en deux catégories : les petits puzzles de logique assez simples, et les problèmes de déduction franchement plus retors, mais accessibles. On est loin d’un Blue Prince ou d’un The Witness, et on ne sera jamais réellement bloqué : toutes les informations sont disponibles facilement – notamment si on se sert du carnet. Le jeu réussit cependant à rendre chaque déclic assez gratifiant, ce qui est le principal pour ce type de jeu.

Répondre à l’appel

Call of the Elder Gods est un très bon petit puzzle game narratif. La direction artistique, avec son cel shading, est très réussie, offrant des scènes franchement superbes. Côté narration, l’imaginaire lovecraftien reste toujours aussi accrocheur, même si on peut oublier la terreur et l’horreur cosmique. Ici, tout est plus lumineux, presque feel good, mais avec un peu de nostalgie. Quelques énigmes nécessitent de se creuser un peu les méninges, mais la plupart se résolvent sans trop forcer. Pour autant, les résoudre est toujours satisfaisant. Une très bonne aventure de 6 ou 7 heures à faire après (ou avant) Call of the Sea, qui proposait déjà les mêmes mécaniques.

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