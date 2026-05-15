Destructive Creations annonce Nailcrown, son nouveau boomer-shooter « Oldschool », « Intense » et « Brutal »

Ce sont en tout cas les mots que le trailer de Nailcrown met en avant pour définir ce nouveau titre édité par Bohemia Interactive (la série des Arma, DayZ). Pour ce qui est des développeurs, si vous n’êtes pas familiers avec Destructive Creations, cela peut s’expliquer par la nature des précédentes productions du studio, qui se concentrait essentiellement sur les shooters en vue de dessus. Mais ils reviennent aujourd’hui avec un FPS archi violent aux airs d’ancien du genre.

Nailcrown nous immergera dans les profondeurs d’un univers de dark fantasy où règnent mort-vivants, démons et autres créatures pleines de microbes. Il nous incombera donc inévitablement de nous assurer de leur extermination en bonne et due forme, et ce à l’aide d’un arsenal bien fourni, composé aussi bien d’armes à feu que d’épées ou de marteaux de guerre. Pour couronner le tout, un système de progression du personnage incitera à explorer de fond en comble les niveaux cauchemardesques du jeu.

On est somme toute face à un titre qui ne marquera sans doute pas les esprits par son originalité, mais qui pourrait tirer son épingle du jeu si le dynamisme et la brutalité des affrontements font mouche auprès des joueurs. Pour l’instant, pas de fenêtre de sortie annoncée, mais si Nailcrown vous fait de l’œil, vous pouvez d’ores et déjà le mettre dans votre wishlist en vous dirigeant vers sa page Steam.