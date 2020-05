Maximum Action, le FPS de New Blood Interactive qui mélange Action Half-Life et The Specialist, vient d’arriver en version 0.7. La mise à jour retravaille entièrement le mode Endless, avec enfin un véritable système de scoring sur 8 cartes dédiées, dont une nouvelle pour l’occasion : Offices. Pour le reste : un nouveau stand de tir, un système de progression pour le mode campagne et deux nouvelles musiques. Pour rappel, vous pouvez retrouver notre preview (positive) de Maximum Action par ici. Le jeu est disponible sur Steam pour 12,49€.