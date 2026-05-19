Hunter: The Reckoning – Deathwish fait comme si Nacon allait bien et annonce une sortie pour l’été 2027

On vous en parlait en avril dernier, Hunter: The Reckoning – Deathwish est le prochain jeu des développeurs de RoboCop: Rogue City. C’est un FPS qui prendra place dans l’univers du RPG éponyme de World of Darkness, et cette vidéo précise un peu ses ambitions. On devrait avoir de nombreuses options de personnalisation pour notre personnage et différentes approches qui le font lorgner du côté des immersive sims. On nous parle de résoudre des situations en faisant parler la poudre, en s’infiltrant ou en discutant.

On est gratifié de quelques bribes de gameplay clairement jouées à la manette, mais on perçoit des similitudes avec RoboCop, qui avait le bon goût d’avoir un feeling plutôt correct. Pour le reste, il faudra juger sur pièces, a priori à l’été 2027. Reste maintenant à savoir si le projet survivra jusqu’à l’été 2027, puisque Nacon semble actuellement gérer ses studios avec autant de sérénité qu’un serveur en rollers sur une plaque de verglas avec une pile d’assiettes dans chaque main.

En attendant de voir comment cela évolue, vous pouvez toujours ajouter Hunter: The Reckoning – Deathwish à votre liste de souhaits depuis sa page Steam.