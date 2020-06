Je ne sais pas si c’est une blague ou pas. Entre la mauvaise qualité de la vidéo et la musique d’ascenseur, on a l’impression d’un mod amateur. Ce n’était probablement pas le meilleur choix dans la bande originale de System Shock pour promouvoir un remastered. En développement depuis 2015, rien n’avance et on découvre inexorablement les mêmes environnements brillants façon Mr Propre. D’ailleurs, je tiens à vous rappeler qu’une démo est disponible sur GOG ou Steam. Ah, et si vous aviez un doute : non, la vidéo n’annonce aucune date de sortie.