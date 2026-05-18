Subnautica 2 est sorti en accès anticipé et défonce tout sur son passage

Le 14 mai dernier à 17 heures, Subnautica 2 est sorti en accès anticipé sur Steam. À peine une heure plus tard, le compte Bluesky du jeu annonçait avoir déjà vendu un million de copies. Nos confrères de Gamekult évoquaient même deux millions de ventes en douze heures, sans toutefois citer leurs sources, mais ça ne paraît pas déconnant. Sur SteamDB, on a pu observer plus de 467 000 joueurs simultanés lors du lancement. C’est donc un succès formidable pour Unknown Worlds, après une année compliquée. Pour rappel, l’éditeur Krafton avait viré les dirigeants et repoussé la sortie du jeu pour éviter de payer un bonus de 250 millions de dollars, sur les conseils de ChatGPT. Heureusement, tout le monde n’est pas profondément attardé aux US, et le juge avait considéré que les actions du géant coréen étaient illégitimes. Dans la foulée, la mention de Krafton avait été retirée de la page Steam, bien qu’il reste propriétaire du studio. Vu l’ampleur du raz-de-marée, il serait étonnant que le seuil de revenus demandé ne soit pas pulvérisé.

Over 1 million Subnauts have already dived into Subnautica 2 🤯 We can't thank you enough for your support! — Subnautica (@subnautica.bsky.social) 2026-05-14T16:00:55.775632621Z

Du côté des joueurs, c’est l’effervescence. Tout le monde semble conquis par le nouvel opus de la série, après un faux pas avec Below Zero. À la rédac, on n’a pas encore pu s’y plonger, mais quelques membres de la communauté s’y sont déjà immergés pour préparer une preview. Elle arrivera d’ici quelques jours, le temps qu’on trempe un orteil ou deux tout de même.

Mais dans tous les cas, on peut vous dire que si vous appréciez les jeux de survie, vous ne pourriez pas vous tromper en vous lançant dans l’accès anticipé de Subnautica 2. Il est disponible à 30 € sur Steam et l’Epic Games Store.