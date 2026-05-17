Hell Let Loose: Vietnam serait apparemment déjà prêt : sortie prévue le 18 juin

Le 14 mai dernier, Team 17 a révélé que Hell Let Loose: Vietnam sortira le 18 juin prochain. Pas de phase d’accès anticipé, on sautera directement dans la cour des grands avec ce nouvel opus dans la jungle. Si les retours de la bêta fermée étaient plutôt enthousiastes, la plupart mentionnaient tout de même des points à ajuster ou à corriger. Selon certains YouTubers, le travail à fournir ne pourrait pas être bouclé dans un délai aussi court.

Difficile de vous dire pour l’instant, puisqu’on n’y a malheureusement pas eu accès. Comme d’habitude – et encore davantage quand le premier opus a placé la barre très haut –, on vous conseille de ne jamais craquer pour une quelconque précommande ou de foncer tête baissée avant les premiers retours.

En attendant le 18 juin pour la sortie d’Hell Let Loose: Vietnam, vous pouvez toujours l’ajouter à votre liste de souhaits depuis sa page Steam ou Epic Games Store.