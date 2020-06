Annoncée l’année dernière, Ultrakill, un rétro-FPS avec des inspirations Beat’Em Up, vient de dévoiler un nouveau trailer, visible ci-dessous, qui donne mal à la tête. Heureusement, cela s’accompagne aussi d’une démo. Vous pouvez la télécharger sur DevilMayQuake.com, ce qui devrait vous renvoyer simplement sur la page Steam du titre. Toujours prévu pour cet été, Ultrakill est édité par New Blood Interactive (Dusk, Gloomwood). Comme vous pouvez le deviner, il proposera un gameplay extrêmement nerveux où rester en mouvement sera obligatoire pour survivre. De plus, inspiration Devil May Cry oblige, un système de scoring, de combo et de rank sera présent pour vous inciter à recommencer encore et encore chaque niveau pour vous hisser en haut du classement. Bref, en attendant : essayez la démo.