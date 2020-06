Alors que Serious Sam 4 est prévu pour sortir en août prochain, Croteam dévoile quelques informations dans une courte interview chez SegmentNext. Selon les développeurs, le jeu proposera un véritable challenge et offrira une campagne de 10 à 15 heures. De nombreuses armes sont prévues, certaines n’ont pas été encore dévoilées. Pareil côté bestiaire, plusieurs nouveaux monstres sont prévues. On avait déjà eu l’occasion d’en apercevoir en vidéo (Zealot, Belcher, Processed – voir ci-dessous). Ils en profitent pour donner un coup de lèche à Google Stadia, puisque le jeu sera disponible dès le lancement sur le service. Néanmoins, que nos amis à manettes se rassurent, Serious Sam 4 arrivera aussi sur consoles de salon en 2021.