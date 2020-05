Serious Sam 4, anciennement sous-titré Planet Badass, sortira en août 2020 et s’est dévoilé aujourd’hui à travers les quelques vidéos ci-dessous :

La page Steam nouvellement créée donne quelques infos supplémentaires. On retrouvera les ennemis emblématiques de la série ainsi que quelques nouveaux boss et adversaires, tandis que l’arsenal se verra doté, en plus des armes classiques, d’un fusil à pompe automatique, d’un rayon laser de la mort et d’un lance-missile à verrouillage. Grosse nouveauté de cet opus, le système Légion permettra également à Serious Sam 4 d’afficher plusieurs milliers d’ennemis en simultanée. La campagne restera, comme d’habitude, totalement jouable en coopération.

On ne va pas se le cacher : ce qui est montré à l’écran est particulièrement laid et se paye même le luxe de ne pas être fluide dans les vidéos. Le système Légion semble, lui, plutôt sympathique et intéressant dans l’optique d’un grand défouloir décérébré. De toute façon, Croteam peut-il vraiment faire pire que Serious Sam 3 ? Réponse cet été.

Serious Sam 4 sortira donc en août 2020 au tarif de 34€ sur Steam.