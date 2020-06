Plusieurs médias rapportaient ce matin (1,2,3) le rachat de Bohemia Interactive (Arma, DayZ) par le géant chinois Tencent. Ce scoop provenait à l’origine de The Information. Selon eux, Tencent avait dépensé 260 millions de dollars pour acquérir le studio. Quelques heures plus tard, Bohemia Interactive a totalement démenti l’information et assure que le studio reste totalement indépendant, bien qu’ils aient discuté par le passé avec différents partenaires. Ils devraient seulement vendre DayZ pour se débarrasser d’une belle casserole.