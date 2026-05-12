Après la tempête de sorties du mois d’avril, WILL : Follow The Light a débarqué le 7 mai

Eh oui, car c’était bel et bien la principale raison évoquée par le studio pour le report de la date de sortie du jeu, qui devait initialement nous permettre de prendre la mer le 28 avril dernier. Avec l’effervescence autour de titres tels que Pragmata, Mouse : P.I. For Hire et autres Saros, TomorrowHead a pris la liberté de laisser un peu plus de temps à son équipe pour faire quelques derniers tests avant de lever l’ancre pour de bon. Mais, quoi qu’il en soit, ça y est ! Vous pouvez officiellement partir pour cette expédition entre terres et mers nordiques qui avait fait plutôt bonne impression lors des previews.

À l’occasion de la release, le trailer final tente une approche axée sur la narration, tout en arborant fièrement un panel d’environnements traversés au cours de l’aventure. Visuellement et en termes d’ambiance sonore, ça fait toujours envie. Cela dit, on notera de premières reviews mitigées, alors ne vous bousculez pas trop non plus. Si vous êtes intéressés par le voyage proposé dans WILL : Follow The Light, on vous conseille de vous rendre sur la page Steam du jeu pour en tester la démo gratuitement avant de passer à la caisse. Sachez également que si vous vous décidez à mettre les voiles pour de bon, le jeu bénéficie actuellement d’une offre promotionnelle de -20 %, ce qui vous permet de vous le procurer à 20 € jusqu’au 21 mai.