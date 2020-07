Devolver a présenté une courte vidéo de gameplay de Serious Sam 4 pendant sa conférence annuelle. On n’y voit malheureusement pas vraiment de nouveautés et le système Légion, censé permettre au jeu d’afficher plusieurs milliers d’ennemis en simultanée à l’écran, est aux abonnés absents. Vous pouvez découvrir le trailer ci-dessous :

À la rédaction, les réactions après visionnage sont partagées : Nounoursss aurait laconiquement énoncé “ça fait un peu pitié” tandis que j’ai, pour ma part, simplement déclamé “c’est du Serious Sam, quoi”. Qui aura raison ? Probablement les deux.

Pour rappel, Serious Sam 4 devrait sortir en août prochain sur Steam et Stadia (!) pour la somme de 34 €. Pour les amateurs, d’autres vidéos sont visibles par ici.