Athanasia : un cinematic trailer pour l’immersive sim rétro‑dino

Black Lantern Collective et Momentum Games ont publié une nouvelle vidéo d’Athanasia, leur immersive sim à l’ambiance horrifique où l’on incarne Carmen Flores, chercheuse et exploratrice envoyée dans un complexe mystérieux en Amérique du Sud. Sur place, évidemment, tout part en cacahuète, car celui‑ci est envahi par des dinosaures. On avait testé la démo et on avait apprécié le mélange immersive sim et dinosaures, l’esthétique rétro façon PSX, et les inspirations évidentes empruntées à Deus Ex et System Shock 2. Autant dire qu’on surveille le projet d’un œil, même si l’autre reste méfiant.

La vidéo, présentée comme un cinematic trailer, oscille entre séquences d’exploration, dinosaures qui errent dans des couloirs sombres, environnements métalliques, mais aussi quelques passages de combat et d’infiltration. C’est l’occasion de mettre en avant une esthétique et une ambiance très réussies sous GZDoom, mais aussi de rappeler que le jeu semble toujours offrir de très bonnes sensations de tir. L’ensemble est soutenu par des approches furtives crédibles et un level design rempli de petits détails qui renforcent la cohérence de l’univers.

Si vous êtes passionnés par les immersive sim, la démo est toujours disponible sur sa page Steam. Athanasia est toujours « Coming Soon ». Pas de date de sortie, mais un très joli bouton Ajouter à votre liste de souhaits.