Industria 2 fait un four à sa sortie

Initialement prévu pour le 15 avril, Industria 2 avait été repoussé in extremis au 28 avril par les développeurs du studio Bleakmill. A priori, ils auraient dû viser une date un peu plus lointaine, car manifestement, le jeu n’est pas encore prêt. Les retours sont franchement mauvais (50 % d’avis positifs) et le pic de joueurs simultanés n’a pas dépassé les 255. La plupart des commentaires décrivent un titre avec une finition catastrophique, des textures et objets manquants, des doublages atroces, des bugs et des crashs. Bref, il est à peine digne d’une alpha et la sortie semble un peu précipitée. On se demande bien si le rachat de l’éditeur Headup par Reforged Studios en mars dernier n’y est pas étranger.

C’est dommage, parce que si on était pour le moins dubitatifs lors des présentations en vidéo, les playtests nous avaient plutôt rassurés. L’ambiance était franchement sympa, même si le jeu restait globalement très facile. Compte tenu des retours, on ne va pas perdre notre temps dessus pour l’instant. On y reviendra peut-être quand le studio aura patché les plus gros problèmes, s’il survit jusque-là.

Si vous voulez jouer à une version alpha vendue comme un jeu terminé, Industria 2 est en promotion à –10 % sur Steam pour sa sortie, soit moins de 23 € jusqu’au 13 mai.