SPRAWL Zero dévoile de nouveaux extraits de gameplay bien nerveux

À peine ont-ils dévoilé leur jeu en mars dernier, que les devs du studio MAETH ont montré de nouveaux extraits de SPRAWL Zero durant le Wishlisted Indie Game Showcase. Dans des gunfights nerveux et sanglants, on assiste à une démonstration de puissance des gants gravitationnels et de l’arsenal de FIVE. Il sera ainsi possible d’attirer et de projeter divers éléments du décor et des armes contre les adversaires. À l’instar de SPRAWL, le supersoldat pourra également ralentir le temps pour abattre plus facilement ses ennemis. Du côté du gunplay, ça a l’air particulièrement jouissif et viscéral avec des bonnes sensations de tir. À la rédac, on est plutôt intéressés par cette suite et on espère également qu’une démo sera prévue pour pouvoir y jouer.

En attendant la date de sortie ou de nouvelles infos, vous pouvez ajouter SPRAWL Zero à votre liste de souhaits Steam, si vous êtes intéressés.