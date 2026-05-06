Arcticide sait décidément se faire attendre ! Après avoir annoncé un report de la sortie, qui aurait donc dû s’effectuer en 2025, voilà maintenant près d’un an et demi que nous n’avions pas eu de nouvelles du titre. Pour rappel, le FPS de survie post-apocalyptique promet de nous emmener explorer l’Arctique au cours d’une virée qui comprendra des composantes roguelike. Par ailleurs, de ce que l’on avait pu voir lorsqu’une précédente démo avait été déployée, les retours étaient plutôt encourageants. Nous avons donc saisi cette seconde occasion d’en apprendre plus sur le jeu.

De ce que l’on comprend du guide trouvé dans la démo, Arcticide fonctionnera avec des « runs » (d’où l’aspect roguelike), qui consisteront en de plus ou moins courtes expéditions dont les objectifs divergeront en fonction du mode de jeu sélectionné. Cependant, le seul mode testable actuellement ne permet que d’errer sans vrai but à part la collecte de quelques objets. Difficile donc de se faire une idée précise de la boucle de gameplay finale.

Pour ce qui est du visuel, pas de changement notable : on dirait un resource pack Minecraft. Est-ce un problème ? Non. La direction artistique du titre fonctionne parfaitement pour peu qu’on adhère à la proposition. Couplée à l’ambiance sonore, elle offre une expérience immersive et assez unique en son genre. En revanche, pour ce qui est de la génération procédurale, on sent que certains éléments méritent d’être peaufinés. On se retrouve souvent face à des configurations architecturales qui n’ont aucun sens, et on tombe rarement sur grand-chose d’intéressant à découvrir. Cela dit, les affrontements (dont le gunfeel est correct) rythment bien l’exploration et peuvent être assez intenses. En effet, les crocs d’un ours ou une balle auront vite fait de mettre fin à votre run, ce qui incite à une grande prudence en toutes circonstances. Inversement, les ennemis tomberont rapidement, mais la gestion de votre arsenal sera cruciale pour en venir à bout.

Et on touche là à l’aspect le plus complet et prometteur du titre : l’ambition en termes de réalisme rend la survie dans Arcticide particulièrement ardue. Il faudra en effet gérer la température de votre corps – mise à rude épreuve en permanence par votre environnement – mais également la faim, la soif, ainsi que votre énergie. Fouiller les cadavres, utiliser les poêles que vous trouverez sur votre chemin pour vous réchauffer et exploiter un maximum le système de crafting remarquablement élaboré du jeu seront donc des tâches impératives pour ne pas mourir trop vite.

Le fait est que malgré quelques errances techniques et un manque de contenu dans les zones proposées par cette démo, on a envie de relancer des expéditions dans les terres désolées d’Arcticide, qui parvient à intriguer de par son univers mais surtout son gameplay, basé sur une gestion intelligente des ressources. Malheureusement, à l’heure actuelle, aucune information ne fait état d’une quelconque sortie prochainement. Tout ce qu’on sait, c’est qu’une période d’early access sur un an est prévue par Starmote, le développeur solo qui travaille sur le jeu. En attendant, si le cœur vous en dit, la démo d’Arcticide est disponible sur sa page Steam, où vous pouvez également mettre le titre dans votre wishlist.