Alors que Ready or Not a été repoussé à une date ultérieure, les développeurs viennent de publier un nouveau devblog. Bien qu’ils assurent que la majorité de leurs efforts se porte sur le mode solo et coop, ils présentent de nouveaux modes de jeu multijoueur. Alors que cela se limitait à du bête TDM/King of the Hill jusqu’à maintenant, deux supplémentaires seront bientôt disponibles : VIP Escort et Arrest and Rescue. Dans le premier, le S.W.A.T doit escorter un joueur jusqu’à un point d’extraction pour remporter le round. Dans le second, il faut capturer les adversaires. La première équipe qui arrive arrêter l’ensemble des membres de l’autre équipe gagne le round. Enfin, une nouvelle carte PvP est prévue. Ces changements seront disponibles à la prochaine mise à jour. Pour rappel, si vous voulez participer à cette alpha/bêta, il faut précommander le jeu.