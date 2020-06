Sans grande surprise, puisque Void Interactive l’avait déjà avoué à demi-mots, la bêta/accès anticipé de Ready or Not est repoussée. Dans leur newsletter, ils précisent d’ailleurs aucune nouvelle date. Pour rappel, elle était initialement prévu pour juin 2020. L’alpha privée, toujours sous NDA, est donc prolongée. Pour se faire pardonner, ceux qui ont acheté la supporter edition, recevront deux packs de skins à la sortie du jeu. Ils sont sympathiques chez Void Interactive ! Si vous aviez précommandé l’édition standard, vous devriez recevoir dans votre mail une réduction de -60% pour migrer vers la supporter (et donc accéder à l’alpha). Je n’ai pas besoin de vous expliquer les raisons du retard : ils sont totalement à la bourre sur le mode solo/coop.

We have decided to extend our Alpha period beyond June, therefore postponing the launch of the Ready Or Not Beta. For more information, please read our latest newsletter: https://t.co/8cQ0n6bbMD pic.twitter.com/FGBpnNYmwM

— VOID Interactive (@VOIDInteractive) June 13, 2020