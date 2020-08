L’acte II de Valorant débutera le 5 août prochain. Comme prévu, il apportera un nouveau personnage, Killjoy, un mode deathmatch devrait faire son apparition. Selon certaines sources (1,2), vous allez pouvoir vous entraîner comme sur CS:GO. Il devrait être limité à 10 joueurs. Bien évidemment, aucune capacité spéciale et vous avez accès à l’ensemble de l’arsenal. Dans un premier temps, il sera en bêta avant de rejoindre définitivement le jeu.

BREAKING: There will be a FFA Deathmatch mode coming to #VALORANT on Wednesday, after the start of Act II.

– 10 Players

– 30 Kills to win (or most kills after time limit)

– Players can buy any gun

– Ever player spawns with heavy armor

– 3 second spawn delay

— VALORANT intel (@ProjectVALORANT) August 3, 2020