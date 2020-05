Initialement prévu pour ce début d’année en même temps que l’opération Steel Wave, le système de replay pour regarder vos plus belles actions sur Rainbow Six: Siege arrivera un peu plus tard. Ubisoft vient de publier une note de blog pour détailler son fonctionnement. Il sera possible de visionner vos 10 derniers matchs en mode spectateur, qu’ils soient en ranked ou non. Vous pouvez apercevoir l’interface utilisateur et le fonctionnement sur la vidéo ci-dessous. Les développeurs ne précisent aucune date, mais la fonctionnalité devrait dans un premier temps rejoindre les serveurs de test. Ils espèrent, à plus long terme, rendre possible de télécharger des replays d’autres matchs pour les visionner.