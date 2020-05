Comme prévu, Ubisoft vient de dévoiler les détails de la nouvelle saison de Rainbow Six: Siege, Steel Wave. Elle apporte deux nouveaux opérateurs : Ace et Melusi, ainsi qu’un rework de la carte House. Un nouveau gadget secondaire fait son apparition pour les défenseur : l’alarme de proximité, qui émet un petit bruit si un adversaire est à proximité. Toutes ces nouveautés sont visibles dans la vidéo de présentation ci-dessous ou sur la page dédiée de l’opération. Amaru, qu’on avait tous oublié, est maintenant capable de traverser les trappes sans qu’elles soient détruites. Le map ban et le système de replay ne seront pas disponibles cette saison à cause de la pandémie.

L’opération Steel Wave sera disponible sur les serveurs de test dès demain, le 19 mai.

Ace

Rôle : Attaquant

Armes principales : AK12 ou Fusil à pompe M1014

Armes secondaires : pistolet P9

Équipements : Smoke / Breaching Charge

Vitesse : 2

Armure : 2

Gadget : Explosifs capables de détruire les murs renforcés (S.E.L.M.A)

Explosifs capables de détruire les murs renforcés (S.E.L.M.A) Gameplay : Son gadget détruit progressivement les barricades, pour agrandir le trou petit à petit, sauf s’il est détruit avant. Pratique donc pour créer une simple ligne ou une véritable entrée pour l’équipe. Il fonctionne aussi sur les trappes, mais il faut en utiliser deux. Il est bien évidemment sensible aux gadgets de Bandit, Kaïd, Wamai, Jäger et Mute.