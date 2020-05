Fallout 76 vient de recevoir sa mise à jour n°19. Probablement avec le changelog le plus triste du monde, qui illustre comment Bethesda s’occupe de son jeu. Que des trucs dédiés aux skins pour faire plaisir aux pigeons de Fallout 1st ou ceux qui aiment magasiner sur l’Atomic Shop pour acheter du parquet à 5€. Il n’y a pas une seule ligne sans le mot “skin“. Bref, vous pouvez maintenant habiller vos alliées avec ce que vous possédez dans votre garde-robe ou encore facilement changer votre sac à dos. On peut quand même noter deux nouveaux événements, dont un pour le mode Nuclear Winter, qui vous permettront d’obtenir des récompenses cosmétiques. Le changelog complet est visible à cette adresse, ça pèse 4-6 Gb, et on n’a jamais vu du vent peser aussi lourd.