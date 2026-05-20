Dans un post rétrospectif sur les trois premiers mois d’exploitation de Marathon, le Creative Director de Bungie est venu nous apporter un éclairage sur l’échec commercial du jeu, qui a pourtant reçu un excellent accueil critique. Le bonhomme avait des choses à dire, et il a tartiné comme un goret. Comme on sait que vous ne lirez sans doute jamais toute cette logorrhée, on vous en a extrait le plus important : la principale raison de la piètre performance du jeu serait due à une phase d’apprentissage indigeste et à son aspect frustrant pour les joueurs qui ne sont « pas particulièrement doués » (sic) ou qui n’ont pas 50 heures par semaine à sacrifier.

À la rédac, on avait trouvé l’expérience franchement bonne, et même si on avait eu un peu de mal à saisir toutes les subtilités pendant les premières heures, ça ne nous avait pas posé tant de problèmes. Cependant, il faut dire qu’on est des joueurs de FPS vétérans, et que les extraction shooters sont l’un des sous-genres que l’on ponce le plus. Il est tout à fait concevable d’imaginer que des joueurs moins rompus à ce genre d’exercice n’aient pas eu le courage de suffisamment s’investir dans Marathon pour l’apprécier, surtout s’ils se sont fait défoncer en boucle lors des premières sorties.

Pour tenter d’attirer cette catégorie un peu plus casual, Bungie évoque donc plusieurs pistes. Outre l’amélioration de l’interface et « l’adoucissement de l’expérience d’intégration », l’équipe a l’intention de proposer une expérience centrée sur le PvE pour réduire la frustration, mais avec tout de même une petite pointe de PvP. La vision de la chose n’a pas été détaillée, mais il est possible qu’on ait plus d’informations la semaine prochaine.

Pour cette saison 2, il faudra composer avec un wipe (la remise à zéro du compte) pour remettre tout le monde au même niveau pour au moins quelques heures. Une nouvelle carte est prévue (le Marécage nocturne), un nouveau cadre, un nouveau système de progression (plus rapide), des armes et des missions. De quoi faire plaisir aux 10 000 joueurs simultanés quotidiens, mais cela permettra-t-il de faire gonfler la base ? Rien n’est moins sûr.

Si vous voulez plus de détails sur ce qui a plu et moins plu, ainsi que ce qui est prévu pour la suite, n’hésitez pas à consulter directement le long billet de blog Steam dédié. En attendant la sortie de la saison 2 au début du mois prochain, vous pouvez retrouver Marathon chez notre partenaire Gamesplanet en promo à –10 %, soit 36 €.