La prochaine opération de Rainbow Six: Siege s’intitule Steel Wave et sera dévoilée le 18 mai à 18h00, heure française. Ubisoft présente aujourd’hui à travers une courte vidéo les deux prochains opérateurs : Ace et Melusi. Le premier, norvégien, devrait s’orienter vers le hard breach alors que la seconde, sud-africaine, possède un gadget pour ralentir. En attendant d’en savoir plus, sachez que Steel Wave s’accompagnera aussi d’un rework de House. Vous pouvez découvrir la biographie passionnante des deux agents à cette adresse.