Beyond The Wire nous parle de sa retranscription historique des armes et de leurs utilisations. Pour rappel, Beyond the Wire nous entraîne dans l’une des plus grosses boucheries du début du 20ème siècle, la Première Guerre Mondiale. Ainsi, comme nous pouvons le voir sur le fil d’actualité Steam, plusieurs petites vidéos nous présentent les différentes mécaniques de gameplay pour les armes que ce soit, la fidélité historique (l’utilisation d’une baïonnette et les différents modes de rechargement : balles à balles ou avec un clip), la balistique des balles ou encore l’utilisation d’artillerie.

Pour l’instant, Beyond The Wire dans sa version alpha ressemble beaucoup à un “Post Scriptum amélioré” mais il nous tarde d’en savoir un peu plus sur le système de corps à corps spécialement conçu pour le jeu. Mais vu que les images valent mieux que les mots, voici donc quelques exemples :