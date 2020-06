Vous pouvez découvrir ci-dessous deux trailers, respectivement pour Warfare 1944 et Operation: Harsh Doorstop. Ce sont deux FPS édités par le célèbre studio récemment ressuscité, Microprose. Les deux sont développés par Drakeling Labs, qui sont surtout à l’origine de mods pour Battlefield 1942, ArmA III ou encore GTA V. Les deux possèdent déjà une page Steam (Warfare, Harsh Doorstop) et seront free-to-play. Pour l’instant, aucune date de sortie. Nos confrères de Bluenews annoncent le 7 juillet pour Warfare 44, mais je n’ai pas pu remonter la source pour confirmer.

Warfare 1944 se présente comme un FPS tactique qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Il dit s’inspirer de Battlefield 1942, Forgotten Hope ou Red Orchestra et promet un jeu punitif, avec un TTK très rapide où la communication est importante. Ça ressemble surtout à une sorte de BF1942 en plus moche puisqu’ils annoncent de grandes cartes, de multiples factions et des véhicules.

Operation: Harsh Doorstop, c’est presque plus ou moins la même chose dans une époque différente et un autre style graphique. En effet, il opposera forces soviétiques et OTAN en Afghanistan pendant l’été 1991. Ce que j’ai du mal à comprendre, ce qu’ils promettent aussi d’autres opérations dans différentes époques : guerre du Golfe, 39-45…