FronzenbyteGames viennent de publier une nouvelle vidéo pour mettre en lumière quelques créations de joueurs sur Starbase. Pour rappel, leur sandbox-mmo spatial est actuellement en alpha fermée et ne possède toujours pas de date de sortie. Bien que la vidéo soit plus contemplative qu’informative, on apprends qu’il y a actuellement 10 lunes différentes dans le jeu. Le meilleur moyen de suivre le développement de Starbase est encore de s’abonner à leur chaîne Youtube, puisqu’ils publient régulièrement des vidéos dont NoFrag ne fait pas forcément écho. Pour tenter de participer à l’alpha, il faut remplir ce formulaire.