Le simulateur d’open-world vide et ennuyeux, Generation Zero, recevra un nouveau DLC intitulé FNIX Rising, le 23 juin prochain. Je vais essayer de faire simple : de super robots moissonneurs, les FNIX, ont débarqué sur la côté sud. Ils ont tout détruit sur leur passage pour reconstruire des gros murs partout. Bref, cela vous donne une toute nouvelle zone à explorer avec de nouveaux objets à collectionner. Des armes de mêlées (masse, batte) seront aussi de la partie. Très efficace contre une boîte de métal de 50 tonnes. On imagine que FNIX Rising devrait être vendu, plus ou moins, au même tarif que le premier DLC, Alpine Unrest, soit 7,99€. Notez que le jeu regroupe toujours 200 à 500 joueurs.