Chernobylite, le jeu de survie/horreur/gestion/RPG-lite en accès anticipé, a reçu une grosse mise à jour intitulée Web of Lies. Celle-ci apporte notamment deux cartes inédites à explorer (dont Pripyat Central) ainsi qu’un nouveau personnage pouvant être recruté, Olga. En plus de ça, quatre nouvelles quêtes ont été ajoutées permettant de compléter l’histoire de certains compagnons. Des événements aléatoires ont également été insérés sur la carte Red Forest et des améliorations ont été apportées à l’interface. Pour l’occasion, vous pouvez découvrir un nouveau trailer :

Web of Lies est le quatrième “Mega Patch” à avoir été publié pour Chernobylite depuis son arrivée en accès anticipé. Depuis notre preview, celui-ci a bien évolué : outre le contenu ajouté régulièrement, les développeurs ont fait l’effort de repenser de nombreux éléments de gameplay et améliorer l’optimisation globale. Espérons que cela soit suffisant pour rendre l’expérience agréable lors de sa sortie officielle. Rappelons que la preview se concluait ainsi : “Pour le moment, il s’agit d’un jeu original, ambitieux et au potentiel fort mais encore trop brut pour qu’on puisse vraiment prendre un grand plaisir à y jouer.”

Chernobylite est disponible sur Steam en accès anticipé pour la somme de 25€ (15€ en promo actuellement). Ses développeurs prévoient une sortie en version finale dans le courant de l’année.

