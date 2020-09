RealRTCW, un mod qui remet au goût du jour la campagne solo de Return to Castle Wolfenstein, arrivera sur Steam le 15 octobre prochain. Il sera aussi disponible sur ModDB. Plus que de belles textures HD et autres effets très tape-à-l’œil, RealRTCW apporte aussi de nouvelles armes, une refonte de l’IA, du son et de la difficulté ou encore un nouveau système de recul. Pour y jouer, il vous faudra néanmoins posséder la version original du jeu qui ne vaut plus grand chose. Vous pouvez découvrir à quoi cela ressemble sur la vidéo ci-dessous :