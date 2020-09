Master Arena vient de dévoiler sa date de sortie, ce sera le 16 octobre prochain sur Steam. Malheureusement, c’est bien la première fois qu’on parle du jeu sur NoFrag. Enfin, je crois. C’est un fast-fps en développement depuis 2013. Et hasard ou miracle, ils ont réussi à faire encore plus générique que Diabotical, qui vient lui aussi de sortir sur l’Epic Games Store. Car, c’est bien connu : les joueurs adorent tuer des robots plutôt que des êtres de chair et de sang dans des cartes aussi grises que la ville du Havre. Ça donne donc un énième FPS en arène, qui espère, lui aussi, redonner ses lettres de noblesse à ce style. Il devrait offrir 6 modes de jeu, 9 cartes et proposera un système d’atouts, un peu à la Quake Champions. C’est à dire des aptitudes type invisibilité ou grenades fumigènes. Rassurez-vous : vous pouvez jouer sans. On se retrouve donc le 16 octobre prochain, sur Steamdb, pour constater le nombre de joueurs. Pleins d’informations diverses et variées sont disponibles sur le site du jeu.