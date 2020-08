Grounded, le jeu de survie développé par le studio Obsidian, commence à recevoir du contenu. La mise à jour 0.2.0 est désormais disponible en jeu. Votre personnage possède maintenant un arbre de talents avec un total de treize avantages à découvrir. Aussi, sont introduits des oiseaux dont les plumes serviront à la créations d’items inédits. Autre ajout majeur, le bien trop bavard robot BURG.L que vous croisez en jeu vous donnera désormais deux nouveaux types de quête : l’un en rapport avec le crafting et l’autre qui vous enverra à la recherche de jetons. Avec cela s’ajoute quelques nouveaux items comme des clôtures et des tables ainsi qu’un nouvel insecte.

Mais cette mise à jour apporte en plus de nombreuses améliorations. Concernant les combats par exemple, mais aussi pour l’environnement et le base building. Ajoutons à cela de nombreuses corrections de bugs, une optimisation de l’interface et une amélioration des performances, et vous obtenez un patch note plutôt imposant que vous pouvez trouver ici. Cependant, les nouvelles quêtes concernant le scénario ne sont pas de la partie. Il vous faudra donc encore attendre si jamais vous désirez découvrir le pourquoi du comment des gamins se retrouvent miniaturisés dans un jardin.

Les développeurs ajouteront une mise à jour par mois pour le jeu, à la manière de Sea of Thieves. Du coup d’ici un an, peut-être que le jeu offrira un contenu plus dense et intéressant, qui sait. Pour rappel, Grounded est actuellement en accès anticipé et coûte 29,99€ sur Steam ou le Microsoft Store. Et si jamais vous êtes curieux, je vous invite à découvrir notre test avant un éventuel achat.