Croteam vous donne rendez-vous ce vendredi 28 août afin de vous faire découvrir de nouvelles images de gameplay pour Serious Sam 4. Cela se déroulera sur Twitch, YouTube ou encore Twitter à 21h, lors de l’événement numérique Future Games Show. Si vous avez la flemme d’attendre, sachez qu’une vidéo de gameplay était déjà sortie le 11 juillet. Le jeu, initialement prévu pour ce mois d’août, a été repoussé au 24 septembre. Il sera disponible sur Stadia et sur Steam au prix de 39,99€ ou de 49,99€ si vous préférez la version deluxe, qui comprend un skin d’arme, la bande originale du jeu ainsi qu’un artbook numérique.

Brand new Serious Sam 4 gameplay will be delivered straight to your screen this Friday. Be there. Is good! pic.twitter.com/l1B2Noxfuz

— Serious Sam (@SeriousSamIAm) August 26, 2020