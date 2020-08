Comme toujours les rumeurs qui précèdent la sortie d’un nouveau Call of Duty étaient fondées, et donc comme chaque année vous aurez droit à votre dose. Call of Duty: Black Ops Cold War sortira le 13 novembre. Alors, heureux ? Je vous invite à découvrir ci-dessous le trailer tout frais sorti pour ce jeu développé par Treyarch. L’histoire du titre prend place en 1981, en pleine guerre froide, et est une suite directe du premier Black Ops. D’ailleurs, une rumeur le mentionnait aussi. Disponible en précommande sur Battle.net, l’édition standard vous coûtera 59,99€ alors que l’édition ultime vaut 89,99€. Pour ce prix, vous aurez le droit à deux packs supplémentaires, l’un vous donnant des cosmétiques et l’autre contenant le passe de combat de la saison 1 ainsi que 20 niveaux “gratuits”. Vous la sentez la douille ?

En tout cas, peu importe l’édition que vous choisirez de prendre, chaque personne précommandant le jeu obtiendra un pack d’armes ainsi qu’un accès à la bêta ouverte lorsque celle-ci sera disponible et recevra immédiatement un plan d’arme ainsi qu’un nouvel opérateur pour Call of Duty: Warzone. Dernière chose à savoir, le multijoueur sera présenté le 9 septembre.