La prochaine mise à jour majeure d’Insurgency: Sandstorm, Operation: Breakaway, arrive le 6 octobre prochain. New World Interactive vient de commencer à dévoiler petit à petit les nouveautés qui la composent. Elle apporte une nouvelle carte, Tell, qui existait déjà sur Insurgency premier du nom. Plus qu’un simple portage, elle se retrouve totalement modifiée comme vous pouvez le voir sur la page dédiée ou sur les images ci-dessous. Sans surprise, deux armes rejoignent l’arsenal : le FAMAS F1 pour les insurgés et l’AUG A3 côté sécurité. Le reste sera dévoilé dans les prochaines semaines, le plus simple est encore de suivre le compte Twitter d’Insurgency pour ne rien louper. Ou de lire NoFrag. Notez que le jeu est actuellement à -50%.

