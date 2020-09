À l’occasion de l’Ubisoft Forward, les développeurs d’Hyper Scape ont annoncé un mode de jeu temporaire à partir du 15 septembre prochain. Comme vous pouvez le découvrir sur la vidéo ci-dessous, il se nomme Turbo. Dans ce mode, la carte ne renferme que du loot de niveau max et la zone se referme plus rapidement. De plus, la régénération de votre vie est accéléré. Que c’est excitant !