Operation: Breakaway, c’est le nom de la prochaine mise à jour majeure pour Insurgency: Sandstorm. Elle sera déployée le 6 octobre prochain, et il faudra attendre mi-septembre pour connaître plus de détails. De l’artwork visible ci-dessous on peut avoir quelques idées des nouveautés qui devrait débarquer. Côté armes, probablement le FAMAS et l’AUG et des fusils à pompe à mettre sous le canon de vos armes comme accessoire. Bien évidemment, cette mise à jour sera totalement gratuite.