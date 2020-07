Hardspace: Shipbreaker, la simulation de ferrailleur dans l’espace qui avait intrigué Fcp, présente son prochain vaisseau. Vous pouvez découvrir des images de la chose ci-dessous, ce sera le 4ème du jeu. Car, pour rappel, il est toujours en accès anticipé avec la promesse d’un contenu régulier. Pas de date de sortie exacte pour la mise à jour, mais cela ne devrait pas trop tarder selon le community manager. Hardspace: Shipbreaker est disponible sur Steam pour environ 20€, et la conclusion de notre preview était la suivante :

“Hardspace: Shipbreaker débarque en accès anticipé avec un projet assez novateur. Se rapprochant du puzzle game, on imagine très bien toutes les situations complexes qu’il pourrait proposer dans un tel environnement. Malheureusement, pour l’instant le titre devient très rapidement répétitif. Cela dit, les développeurs prévoient de rester en accès anticipé pendant encore au moins un an. Ce qui leur laisse largement le temps d’enrichir leur concept. Si le jeu vous intéresse, on ne vous recommande pas de craquer tout de suite mais plutôt de garder un œil dessus.”